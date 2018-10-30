Биологи заставили кишечные палочки работать митохондриями у дрожжей





Первые теории о том, что митохондрии ранее являлись свободноживущими бактериями, появились в 1970-х годах, такую идею выдвинул Линн Маргулис. По мнению эксперта, бактерии, способные перерабатывать углеводы, попали внутрь древней эаукариотической клетки, но не были переварены лизосомой, а вступили с ней в симбиоз.Учитывая, что это произошло почти миллиард лет назад, механизмы, позволившие клетке и бактерии вступить в симбиоз, назвать невозможно. Поэтому биологи из Института Скриппса решили создать синтетическую модель эндосимбиоза бактерий и эукариот. По словам Ангада Мехта, после длительных подготовок им удалось «подружить» дрожжи (Saccharomyces cerevisiae) и кишечную палочку (Escherichia coli). Однако в ходе удачного симбиоза стали появляться колонии дрожжевых химер. Не исключено, что в прошлом древние эукариоты аналогичным образом претерпели изменения в ходе эволюции, в результате которой бактериальный геном снизился до ста генов, позволив бактерии превратиться в митохондрию.