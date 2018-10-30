Модель Тесс Холлидей перед Хэллоуином примерила костюм с рисунком скелета

Тесс Холлидей в Instagram поделилась со своими читателями фотографией, где показывает свой новый костюм «скелет», в котором она намерена встретить праздник Хэллоуин в этом году. Наряд состоит из двух частей: короткий, полупрозрачный топ черного цвета и обтягивающие черные полупрозрачные штаны.Поклонники эпатажной модели пришли в восторг от нового образа Холлидей и отметили, что она станет настоящей королевой праздника. Многие отметили, что она очень красивая и похвалили пышные формы знаменитости.