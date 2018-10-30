В Сети обнаружены первые снимки бюджетных Honor Watch





Сотрудники Honor отмечают, что данный девайс позиционируется, в первую очередь, как часы, а также небольшая записная книга для заметок. Тем не менее, производительности устройства будет достаточно для вполне комфортного использования интернета. Впрочем, от загрузки сложных приложений, вероятно, стоит отказаться в виду того, что модель все же предназначена для бюджетного сегмента. Сообщается, что Honor Watch можно будет подключать к смартфону. Такое соединение позволит воспроизводить музыку, а также управлять различными функциями устройства.Стоимость умных часов в Америке составит порядка 199 долларов за стандартную комплектацию. Технические характеристики новинки пока не раскрываются, впрочем, 31 октября ожидается анонс Honor Watch, где и будут показаны ее возможности.