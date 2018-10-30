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В Сети обнаружены первые снимки бюджетных Honor Watch

В сети были обнаружены изображения Honor Watch. У бюджетной версии устройства, как сообщается, экран будет менее защищенным.

В Сети обнаружены первые снимки бюджетных Honor Watch


Сотрудники Honor отмечают, что данный девайс позиционируется, в первую очередь, как часы, а также небольшая записная книга для заметок. Тем не менее, производительности устройства будет достаточно для вполне комфортного использования интернета. Впрочем, от загрузки сложных приложений, вероятно, стоит отказаться в виду того, что модель все же предназначена для бюджетного сегмента. Сообщается, что Honor Watch можно будет подключать к смартфону. Такое соединение позволит воспроизводить музыку, а также управлять различными функциями устройства.

Стоимость умных часов в Америке составит порядка 199 долларов за стандартную комплектацию. Технические характеристики новинки пока не раскрываются, впрочем, 31 октября ожидается анонс Honor Watch, где и будут показаны ее возможности.



 
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Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 14:47

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