Рустам Солнцев выложил в Instagram ретро-видео «Дома-2» с Бузовой и Бородиной

Подписчики Рустама отметили, что «Бузова прибедняется как всегда» и очередной раз убедились в «сущности бузовской».», - пишут в комментариях пользователиПодписчики благодарят Рустама, который вернул им «молодость» и просят шоумена показать еще драку Бузовой с Водонаевой, а также сюжет, где «Олю разыграли и испортили ее вещи».Некоторые пользователи философски отметили, что с тех пор ничего не изменилось, и Ольга Бузова еще в те времена была «мифический персонаж и легенда». А также подписчики Рустама поспорили, когда Бузова была симпатичнее – сейчас или тогда, но каждый из них остался при своем мнении.