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Рустам Солнцев выложил в Instagram ретро-видео «Дома-2» с Бузовой и Бородиной

В Instagram шоумена и бывшего участника «ДОМа-2» появилось ретро-видео с телестройки с участием Ольги Бузовой и Ксении Бородиной, в котором нынешняя певица привычно «плачет» по поводу своего «вылета» из проекта.

Подписчики Рустама отметили, что «Бузова прибедняется как всегда» и очередной раз убедились в «сущности бузовской».

Рустам Солнцев выложил в Instagram ретро-видео «Дома-2» с Бузовой и Бородиной

«Я думала она недавно научилась скулить и жаловаться, а это ее суть...», - пишут в комментариях пользователи

Подписчики благодарят Рустама, который вернул им «молодость» и просят шоумена показать еще драку Бузовой с Водонаевой, а также сюжет, где «Олю разыграли и испортили ее вещи».

Рустам Солнцев выложил в Instagram ретро-видео «Дома-2» с Бузовой и Бородиной

Некоторые пользователи философски отметили, что с тех пор ничего не изменилось, и Ольга Бузова еще в те времена была «мифический персонаж и легенда». А также подписчики Рустама поспорили, когда Бузова была симпатичнее – сейчас или тогда, но каждый из них остался при своем мнении.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:52

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