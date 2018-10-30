Рустам Солнцев выложил в Instagram ретро-видео «Дома-2» с Бузовой и Бородиной
В Instagram шоумена и бывшего участника «ДОМа-2» появилось ретро-видео с телестройки с участием Ольги Бузовой и Ксении Бородиной, в котором нынешняя певица привычно «плачет» по поводу своего «вылета» из проекта.
Подписчики Рустама отметили, что «Бузова прибедняется как всегда» и очередной раз убедились в «сущности бузовской».
«Я думала она недавно научилась скулить и жаловаться, а это ее суть...», - пишут в комментариях пользователи
Подписчики благодарят Рустама, который вернул им «молодость» и просят шоумена показать еще драку Бузовой с Водонаевой, а также сюжет, где «Олю разыграли и испортили ее вещи».
Некоторые пользователи философски отметили, что с тех пор ничего не изменилось, и Ольга Бузова еще в те времена была «мифический персонаж и легенда». А также подписчики Рустама поспорили, когда Бузова была симпатичнее – сейчас или тогда, но каждый из них остался при своем мнении.
Подписчики Рустама отметили, что «Бузова прибедняется как всегда» и очередной раз убедились в «сущности бузовской».
«Я думала она недавно научилась скулить и жаловаться, а это ее суть...», - пишут в комментариях пользователи
Подписчики благодарят Рустама, который вернул им «молодость» и просят шоумена показать еще драку Бузовой с Водонаевой, а также сюжет, где «Олю разыграли и испортили ее вещи».
Некоторые пользователи философски отметили, что с тех пор ничего не изменилось, и Ольга Бузова еще в те времена была «мифический персонаж и легенда». А также подписчики Рустама поспорили, когда Бузова была симпатичнее – сейчас или тогда, но каждый из них остался при своем мнении.