Планшет Apple iPad Pro лишится кнопки «домой»





К числу особенностей планшета также относится применение стилуса Apple Pencil, однако официальные сведения о нём пока отсутствуют. При этом устройство отличается увеличенной задней частью, что позволит стать более устойчивее на гладкой поверхности. Дактилоскопический датчик на iPad Pro разработчики заменили на сканер лица, который будет немного отличаться от Face ID.Новый планшет лишился разъёма для наушников, поэтому внешние устройства придётся подключать к девайсу при помощи беспроводного соединения. При этом устройство имеет четыре мощных динамика для прослушивания музыки в стерео-режиме. Возможно, новинка получит технологию Smart Connector для беспроводной зарядки. Информации о других характеристиках планшета iPad Pro 2018 пока нет. Ожидается, что в продажу новинка поступит до конца текущего года.