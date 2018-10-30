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Валерия показала в Instagram семейный снимок с взрослым сыном Арсением

Валерия порадовала фанатов домашним семейным фот с взрослым сыном Арсением. Соответственный сюжет появился в микроблоге певицы в соцсети Instagram.
Валерия показала в Instagram семейный снимок с взрослым сыном Арсением


На фото Валерия запечатлена вместе с сыном Арсением Шульгиным и супругом Иосифом Пригожиным. Под данной публикацией артистка оставила пост, в котором рассказала, что редко видится с наследником, который приехал в гости только на три дня. Однако они мало общались, так как певица практически половину этого времени работала. Звезда также отметила, что ее сын стал таким взрослым, самостоятельным, целеустремлённым и серьёзным. Знаменитость поинтересовалась у фолловеров, похожи ли они с Арсением.

Снимок за десять часов собрал свыше 33 тысяч отметок «Нравится» и более 450 комментариев. Поклонники сказали, что у Валерии очень красивые дети. Также фанаты заявили, что очень любят ее творчество, добавив, что звезда красивая и сильная женщина. Некоторые поинтересовались у певицы, пишет ли она песни и стихи.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:03

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