Валерия показала в Instagram семейный снимок с взрослым сыном Арсением

На фото Валерия запечатлена вместе с сыном Арсением Шульгиным и супругом Иосифом Пригожиным. Под данной публикацией артистка оставила пост, в котором рассказала, что редко видится с наследником, который приехал в гости только на три дня. Однако они мало общались, так как певица практически половину этого времени работала. Звезда также отметила, что ее сын стал таким взрослым, самостоятельным, целеустремлённым и серьёзным. Знаменитость поинтересовалась у фолловеров, похожи ли они с Арсением.Снимок за десять часов собрал свыше 33 тысяч отметок «Нравится» и более 450 комментариев. Поклонники сказали, что у Валерии очень красивые дети. Также фанаты заявили, что очень любят ее творчество, добавив, что звезда красивая и сильная женщина. Некоторые поинтересовались у певицы, пишет ли она песни и стихи.