В смартфоне Google Pixel 3 XL обнаружили баг, ответственный за появление второй «моноброви»





Подобная проблема возникла у множества пользователей устройства. Разработчики объяснили причину данного явления на официальном форуме Android. По их словам, рассматриваемый баг возникает по причине зависания смартфона при смене вертикального и горизонтального режимов. В момент, когда устройство находится под углом, операционной системе не сразу удается определить положение по отношению к земле и, в попытке подстроиться под переменчивые условия, создается дополнительная “монобровь”. Некоторые пользователи Reddit, пользуясь случаем, указали и на другие баги продукции Apple. По их словам, практически все устройства данной компании автоматически отключают фонарик при блокировке экрана.Некоторые пользователи сети утверждают, что “монобровь” может быть виртуальной, и именно благодаря этому наблюдается ее раздвоение. Представители Apple пока воздерживаются от комментариев по данному вопросу.