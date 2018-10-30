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В смартфоне Google Pixel 3 XL обнаружили баг, ответственный за появление второй «моноброви»

В смартфоне Google Pixel 3 XL обнаружили баг, из-за которого в боковой части экрана появляется дополнительная “монобровь”. Как сообщается, дефект устраняется после перезагрузки устройства.

В смартфоне Google Pixel 3 XL обнаружили баг, ответственный за появление второй «моноброви»


Подобная проблема возникла у множества пользователей устройства. Разработчики объяснили причину данного явления на официальном форуме Android. По их словам, рассматриваемый баг возникает по причине зависания смартфона при смене вертикального и горизонтального режимов. В момент, когда устройство находится под углом, операционной системе не сразу удается определить положение по отношению к земле и, в попытке подстроиться под переменчивые условия, создается дополнительная “монобровь”. Некоторые пользователи Reddit, пользуясь случаем, указали и на другие баги продукции Apple. По их словам, практически все устройства данной компании автоматически отключают фонарик при блокировке экрана.

Некоторые пользователи сети утверждают, что “монобровь” может быть виртуальной, и именно благодаря этому наблюдается ее раздвоение. Представители Apple пока воздерживаются от комментариев по данному вопросу.



 
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Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 14:00

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