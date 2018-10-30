Американцы меняют смартфоны раз в три года





В США два года назад средний период пользования смартфонами составлял 2,39 года, в текущем году этот показатель увеличился до 2,83 года. При этом эксперты отмечают, что владельцы iPhone используют смартфоны дольше, чем пользователи устройств на Android. Что касается владельцев смартфонов Apple, то средняя длительность использования iPhone увеличилась с 2,37 до 2,93 года в течение последних двух лет. В то время как пользователи Android стали владеть своими устройствами в среднем 2,66 года, а ранее этот показатель равнялся 2,44 года.Стоит отметить, что в Соединённых Штатах многие смартфоны предлагаются покупателям в рамках двухлетнего контракта. После того, как выплаты окончены, пользователи не торопятся менять свои приобретённые устройства.