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Анастасия Костенко после родов быстро вернула роскошную фигуру

Экс-супруг Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов и его новая жена Анастасия Костенко этим летом стали родителями и уже через 4 месяца после рождения Миланы модель вновь может похвастаться идеальной фигурой и стройными ножками.

Молодая мама часто делится с поклонницами секретами восстановления фигуры после родов, но при этом успевает уделить внимание мужу и даже сходить с ним на свидание.

Анастасия Костенко после родов быстро вернула роскошную фигуру

В своем Instagram Дмитрий Тарасов поделился с подписчиками фото с супругой и в комментарии рассказал, что они с женой посмотрели «слезный» фильм «Звезда родилась» с Леди Гагой в главной роли. Пользователи тут же пошутили, что судьба главной героини фильма чем-то сходна с историей жизни второй жены Тарасова – Ольги Бузовой.

Также фолловеры назвали Анастасию «красавицей» и «примером всем» остальным молодым мамам, которые выглядят не так хорошо как Костенко.

Анастасия Костенко после родов быстро вернула роскошную фигуру

Некоторые даже отметили, что «Бузовой и не снилось» стать обладательницей таких форм, а также заметили, что и сам футболист стал отлично выглядеть рядом с любимой супругой.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:28

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