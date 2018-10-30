Анастасия Костенко после родов быстро вернула роскошную фигуру





Молодая мама часто делится с поклонницами секретами восстановления фигуры после родов, но при этом успевает уделить внимание мужу и даже сходить с ним на свидание.В своем Instagram Дмитрий Тарасов поделился с подписчиками фото с супругой и в комментарии рассказал, что они с женой посмотрели «слезный» фильм «Звезда родилась» с Леди Гагой в главной роли. Пользователи тут же пошутили, что судьба главной героини фильма чем-то сходна с историей жизни второй жены Тарасова – Ольги Бузовой.Также фолловеры назвали Анастасию «красавицей» и «примером всем» остальным молодым мамам, которые выглядят не так хорошо как Костенко.Некоторые даже отметили, что «Бузовой и не снилось» стать обладательницей таких форм, а также заметили, что и сам футболист стал отлично выглядеть рядом с любимой супругой.