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Samsung выпустит дешевую зарядную станцию для смартфонов за 59,99 и 99,99 евро

Samsung планирует выпустить дешевую зарядную станцию, предназначенную для смартфонов. На сегодняшний день компания предлагает современные устройства для беспроводной зарядки по цене в 59,99, а также 99,99 евро.

Samsung выпустит дешевую зарядную станцию для смартфонов за 59,99 и 99,99 евро


Компания Samsung продолжает пробовать менять стратегию, которая в итоге должна помочь ей вернуть утраченные позиции на китайском рынке смартфонов. Таким образом, кроме выпуска разных моделей доступных смартфонов, имеющих премиальные функции, компания Samsung собирается начать выпуск беспроводных недорогих зарядных станций, предназначенных для мобильных устройств.

На странице официального сайта Samsung заметили беспроводное зарядное устройство типа Wireless Charging Pad. Оно имеет модельный номер EP-P1100. Его цена составляет 34,99 евро. Информация про мощность зарядки пока что отсутствует. В настоящее время Samsung предлагает устройства, предназначенные для беспроводной зарядки смартфонов за 59,99, а также 99,99 евро.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:25

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