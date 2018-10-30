Ученые зафиксировали медленную гибель Малого Магелланова Облака





Специалисты Исследовательской школы астрономии и астрофизики в Австралийском национальном университете проанализировав снимки, полученные мощным радиотелескопом ASKAP, заметили, что масса Малого Магелланова Облака стала меньше. Это стало основной причиной для беспокойства.Затем ученые увидели, что карликовая галактика пыталась использовать в качестве материала для образования звезд газ, которым окружен Млечный Путь, чтобы компенсировать потерю собственного водорода. По словам профессора Наоми Макклюр-Гриффитс, если Малое Магелланово Облако и дальше будет поглощать этот газ, то все приведет к тому, что Млечный Путь объединится со своим спутником в единую галактику.