Ученые зафиксировали медленную гибель Малого Магелланова Облака
Астрономы пришли к выводу, что Малое Магелланово Облако медленно погибает. Из карликового спутника Млечного Пути происходит стремительный отток газообразного водорода, если галактика потеряет весь газ, то в ней прекратится звездообразование.
Специалисты Исследовательской школы астрономии и астрофизики в Австралийском национальном университете проанализировав снимки, полученные мощным радиотелескопом ASKAP, заметили, что масса Малого Магелланова Облака стала меньше. Это стало основной причиной для беспокойства.
Затем ученые увидели, что карликовая галактика пыталась использовать в качестве материала для образования звезд газ, которым окружен Млечный Путь, чтобы компенсировать потерю собственного водорода. По словам профессора Наоми Макклюр-Гриффитс, если Малое Магелланово Облако и дальше будет поглощать этот газ, то все приведет к тому, что Млечный Путь объединится со своим спутником в единую галактику.
Специалисты Исследовательской школы астрономии и астрофизики в Австралийском национальном университете проанализировав снимки, полученные мощным радиотелескопом ASKAP, заметили, что масса Малого Магелланова Облака стала меньше. Это стало основной причиной для беспокойства.
Затем ученые увидели, что карликовая галактика пыталась использовать в качестве материала для образования звезд газ, которым окружен Млечный Путь, чтобы компенсировать потерю собственного водорода. По словам профессора Наоми Макклюр-Гриффитс, если Малое Магелланово Облако и дальше будет поглощать этот газ, то все приведет к тому, что Млечный Путь объединится со своим спутником в единую галактику.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:14