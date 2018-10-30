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Хилари Дафф в Instagram показала снимок новорожденной дочери

Известная американская киноактриса и поп-рок певица Хилари Дафф в своем аккаунте соц сети Instagram опубликовала снимок, где держит на руках свою новорожденную дочь. Поклонники поздравляют кумира.

Хилари Дафф в Instagram показала снимок новорожденной дочери

Американская киноактриса Хилари Дафф в 31 год второй раз стала мамой. Радостное событие произошло несколько дней назад в четверг, этой новостью звезда поделилась с подписчиками в своем аккаунте Instagram. Дочь решили назвать Бэнкс Вайолет Бейр. На снимке Дафф держит малышку на руках, а рядом стоит ее возлюбленный Мэттью Кома.

Читатели блога американской актрисы поздравили кумира со счастливым событием и пожелали новорожденной Бэнкс Вайолет Бейр крепкого здоровья и всего самого наилучшего.



 
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ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:40

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