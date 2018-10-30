Ирина Салтыкова обнародовала новое фото со своего концерта в Instagram

Для выступления звезда выбрала ультракороткий черный наряд с ярко выраженным декольте и пышной юбкой. Образ Ирины Салтыковой завершили босоножки с перьями. Фото в течение суток собрало свыше 6 тысяч одобрительных лайков и более 300 комментариев от многочисленных фанатов знаменитости.Подписчики просто в восторге от провокационного образа знаменитости. Они сказали, что певица «сногшибательная» и «шикарная» женщина. Однако нашлись и те пользователи, которым не понравился образ артистки. Они заявили, что Ирина Салтыкова в данном наряде выглядит вульгарно.