Ирина Салтыкова обнародовала новое фото со своего концерта в Instagram
Ирина Салтыкова в своем Instagram-аккаунте обнародовала новое фото со своего концерта, которым произвела фурор среди фанатов. 52-летняя певица выступала на сцене в суперкоротком платье.
Для выступления звезда выбрала ультракороткий черный наряд с ярко выраженным декольте и пышной юбкой. Образ Ирины Салтыковой завершили босоножки с перьями. Фото в течение суток собрало свыше 6 тысяч одобрительных лайков и более 300 комментариев от многочисленных фанатов знаменитости.
Подписчики просто в восторге от провокационного образа знаменитости. Они сказали, что певица «сногшибательная» и «шикарная» женщина. Однако нашлись и те пользователи, которым не понравился образ артистки. Они заявили, что Ирина Салтыкова в данном наряде выглядит вульгарно.
Для выступления звезда выбрала ультракороткий черный наряд с ярко выраженным декольте и пышной юбкой. Образ Ирины Салтыковой завершили босоножки с перьями. Фото в течение суток собрало свыше 6 тысяч одобрительных лайков и более 300 комментариев от многочисленных фанатов знаменитости.
Подписчики просто в восторге от провокационного образа знаменитости. Они сказали, что певица «сногшибательная» и «шикарная» женщина. Однако нашлись и те пользователи, которым не понравился образ артистки. Они заявили, что Ирина Салтыкова в данном наряде выглядит вульгарно.