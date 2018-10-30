Блогер-ученый Куртис Баутэ не смог прожить без воздуха 3 дня





Любитель науки соорудил достаточно большую закрытую теплицу, ограничив доступ кислорода. На подготовку к данному эксперименту ученый потратил около года и, по его расчетам, растения должны были обеспечить его достаточным количеством воздуха. Несмотря на уверенность экспериментатора, опыт пришлось прекратить спустя 15 часов. Причиной этому слало резкое повышение концентрации углекислого газа в помещении. По словам Куртиса Баутэ, он смог бы продержаться и дольше, однако, не без вреда для здоровья. Любитель науки предположил, что кислорода не хватило в связи с тем, что размеры помещения недостаточно велики, растений также требуется значительно больше, в том числе деревьев.По словам блогера, он намерен продолжить эксперименты. По его мнению, таким образом, он привлекает внимание к исследованию проблем окружающей среды, а также ищет новые способы спасения Земли.