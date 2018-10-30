К 2025 году 80% российского населения получат доступ к сети-5G





По данным GSMA, РФ может стать лидером по скорости перехода к 5G в регионе СНГ, а также в мире. Отечественные операторы собираются запустить в 2020 году коммерческие сети в новом стандарте. Аналитики прогнозируют, что в Узбекистане, Азербайджане, Белоруссии, Грузии 5G будет доступен в 2025 году. Среди всех соединений доля 5G будет составлять всего 12 процентов.Согласно ожиданиям исследователей, в регионе будет развиваться также стандарт 4G. Им в конце прошлого года пользовались 16% абонентов СНГ. В сетях 4 поколения к 2025 году будет осуществляться более 2/3 всех соединений региона. При этом общее количество активных SIM-карт увеличится до 437 000 000 единиц.