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К 2025 году 80% российского населения получат доступ к сети-5G

К 2025 году примерно 80% российского населения получат доступ к сети-5G. Через 7 лет на долю современных сетей связи 5 поколения придется 48 000 000, либо 19 процентов от всех имеющихся активных подключений.

К 2025 году 80% российского населения получат доступ к сети-5G


По данным GSMA, РФ может стать лидером по скорости перехода к 5G в регионе СНГ, а также в мире. Отечественные операторы собираются запустить в 2020 году коммерческие сети в новом стандарте. Аналитики прогнозируют, что в Узбекистане, Азербайджане, Белоруссии, Грузии 5G будет доступен в 2025 году. Среди всех соединений доля 5G будет составлять всего 12 процентов.

Согласно ожиданиям исследователей, в регионе будет развиваться также стандарт 4G. Им в конце прошлого года пользовались 16% абонентов СНГ. В сетях 4 поколения к 2025 году будет осуществляться более 2/3 всех соединений региона. При этом общее количество активных SIM-карт увеличится до 437 000 000 единиц.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:13

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