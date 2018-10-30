Пьяная участница «Дом-2» Милена Безбородова накинулась с ножом на Оксану Ряску





Истерики и скандалы на телестройке стали уже привычным делом для зрителей, особенно касающиеся пары Милены Безбородовой и Алексея Безуса.Поклонники телестройки поняли, что молодых людей устраивает подобный формат отношений однако вернувшаяся на проект Оксана Ряска оказалась не готова к «разборкам» пары и отметила в соцсетях, что «ДОМ-2» превратился в «настоящий дурдом», в частности после того, как она сама чуть не стала жертвой малолетней Милены.На одной из домовских вечеринок, изрядно подвыпившие Безбородова и Безус, превратились, по сути, в животных. Устав от веселья они перешли к ругани, и в какой-то момент под руку Милены с ножом попалась Оксана Ряска. При этом «малолетка» жутко ругалась матом.По мнению Ряски, пара представляет реальную грозу для окружающих, и их формат отношений закончится трагедией. Но подобное поведение участников обеспечивает им высокие рейтинги и попадание в эфиры.