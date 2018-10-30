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Пьяная участница «Дом-2» Милена Безбородова накинулась с ножом на Оксану Ряску

Накануне, 29 октября, стали известны подробности одной из вечеринок «ДОМа-2», в ходе которой Милена Безбородова с ножом накинулась на Оксану Ряску.

Истерики и скандалы на телестройке стали уже привычным делом для зрителей, особенно касающиеся пары Милены Безбородовой и Алексея Безуса.

Пьяная участница «Дом-2» Милена Безбородова накинулась с ножом на Оксану Ряску

Поклонники телестройки поняли, что молодых людей устраивает подобный формат отношений однако вернувшаяся на проект Оксана Ряска оказалась не готова к «разборкам» пары и отметила в соцсетях, что «ДОМ-2» превратился в «настоящий дурдом», в частности после того, как она сама чуть не стала жертвой малолетней Милены.

Пьяная участница «Дом-2» Милена Безбородова накинулась с ножом на Оксану Ряску

На одной из домовских вечеринок, изрядно подвыпившие Безбородова и Безус, превратились, по сути, в животных. Устав от веселья они перешли к ругани, и в какой-то момент под руку Милены с ножом попалась Оксана Ряска. При этом «малолетка» жутко ругалась матом.

По мнению Ряски, пара представляет реальную грозу для окружающих, и их формат отношений закончится трагедией. Но подобное поведение участников обеспечивает им высокие рейтинги и попадание в эфиры.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:39

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