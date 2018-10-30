Танцующий фрик из метро Новосибирска Александр Караваев стал участником «Дома-2»

«Ряска уж слишком вредная! Ей вон Америку сейчас подавай..поэтому уверена, что своими танцами Караваев не сможет ее завоевать!», «Мне почему-то сразу же понравился Караваев! По парню видно, что он очень хороший и добрый! Только вот Ряске такие не очень нравятся! Лучше на некоторое время Саше позабыть о своих увлечениях!», «Очередной фрик пришел на «Дом-2».. Не надоело еще руководству проекта кормить не понятно кого? Наверное нет!» - продолжают писать телезрители «Дома-2» в Сети.





Профессиональный танцовщик из Новосибирска Александр Караваев засветился в последнем выпуске телешоу «Кастинг приход», который вышел в эфир вчера, 29 октября. Как оказалось, на телепроект молодой человек пришел ради одной из самых ярких участниц реалити – Оксаны Ряски.Несколько часов назад на официальном портале телестройки «Дом-2» появился пост о новеньком участнике из города Новосибирск. В посте говорится о том, что теперь Александр Караваев полностью свободным молодой человек, поэтому терять ему нечего.Нужно подчеркнуть, что в своем родном городе новенький участник реалити-шоу «Дом-2» известен в первую очередь из-за профессиональных танцев в поездах метро. Как удалось выяснить у самого Александра Караваева, всего за минуту своего танца в метро ему удавалось зарабатывать от пятидесяти до ста рублей.Нужно сказать, что многим телезрителям «Дома-2» уже успел приглянуться Александр Караваев. На данный момент некоторые из поклонников телепроекта даже принялись давать советы молодому человеку по завоеванию Оксаны Ряски.Многие рекомендуют новенькому участнику завоевывать внимание строптивой блондинки своими танцами, а кое-кто наоборот советует парнишке позабыть о своих увлечениях, если он хочет в конечном счете построить с Оксаной отношения.