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Опубликована последняя статья покойного Стивена Хокинга

Ученые опубликовали последнюю работу Стивена Хокинга, скончавшегося в марте 2018 года. В научной статье под названием «Энтропия черной дыры и мягких волос» Хокинг и его соавторы пытались решить т.н. Информационный парадокс Хокинга, в результате которого происходит утрата информации вследствие распада и испарения черных дыр.

Опубликована последняя статья покойного Стивена Хокинга


Общая теория относительности Эйнштейна утверждает, что вещество, информация и фотоны не могут выбраться из черной дыры из-за ее высокой плотности и гравитационного притяжения. Однако в 1974 году Хокинг установил, что некоторые квантовые эффекты могут вызывать «протечку» черных дыр. Этот процесс приводит к тому, что черная дыра испаряется и полностью исчезает, а вся поглощенная информация сохраняется в вакууме, оставшемся на ее месте.

Авторы работы утверждают, что горизонт событий черной дыры «окаймлен» фотонами и гравитонами, не имеющими энергии, которые были названы «мягкими волосами». По словам специалиста Гарварда Эндрю Стромингера, при добавлении к вакууму частиц нулевой энергии («мягких фотонов») появляется возможность восстановления информации после «испарения» черной дыры.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 12:07

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