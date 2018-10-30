Опубликована последняя статья покойного Стивена Хокинга





Общая теория относительности Эйнштейна утверждает, что вещество, информация и фотоны не могут выбраться из черной дыры из-за ее высокой плотности и гравитационного притяжения. Однако в 1974 году Хокинг установил, что некоторые квантовые эффекты могут вызывать «протечку» черных дыр. Этот процесс приводит к тому, что черная дыра испаряется и полностью исчезает, а вся поглощенная информация сохраняется в вакууме, оставшемся на ее месте.Авторы работы утверждают, что горизонт событий черной дыры «окаймлен» фотонами и гравитонами, не имеющими энергии, которые были названы «мягкими волосами». По словам специалиста Гарварда Эндрю Стромингера, при добавлении к вакууму частиц нулевой энергии («мягких фотонов») появляется возможность восстановления информации после «испарения» черной дыры.