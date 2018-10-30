Похудевшая Елена Малышева кардинально сменила стиль

Елена Малышева является опытным врачом, благодаря чему ей было не сложно составить собственную эффективную программу для похудения. Изменения в весе и фигуре однозначно пошли ведущей на пользу. Однако на этом преображение телезвезды не закончилось. Знаменитость стала экспериментировать со стилем одежды.Елена Малышева рассказала, что во время своего первого шопинга она закупила много вещей, однако комбинировать их самостоятельно не смогла. В результате, поняла, что сделать ей это без специалиста не удастся. Ведущая попросила помощь у фешн-директора ЦУМа - Аллы Вербер, которая отлично поработала над ее стилем, благодаря чему Елена Малышева стала совершенно иным человеком.