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Дима Билан в Instagram показал свой старый мобильный телефон с бриллиантами

Известный российский певец Дима Билан в своем блоге Instagram показал поклонникам старый телефон и уточнил, что он с бриллиантами. Читатели артиста отметили отменный вкус кумира.
Дима Билан в Instagram показал свой старый мобильный телефон с бриллиантами

На снимке можно увидеть певца Диму Билана, который якобы говорит по старому мобильному телефону, а на задней крышке видна необычная гравировка с его именем. Исполнитель в комментарии под постом отметил, что данный аппарат с бриллиантами.

Билан поинтересовался у своих подписчиков, какими гаджетами они пользуются. Кто-то отметил, что у певца хороший вкус и признались, что когда-то давно делали выбор в пользу модели, которой пользовался их кумир.



 
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ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:55

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