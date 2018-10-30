Дима Билан в Instagram показал свой старый мобильный телефон с бриллиантами

На снимке можно увидеть певца Диму Билана, который якобы говорит по старому мобильному телефону, а на задней крышке видна необычная гравировка с его именем. Исполнитель в комментарии под постом отметил, что данный аппарат с бриллиантами.Билан поинтересовался у своих подписчиков, какими гаджетами они пользуются. Кто-то отметил, что у певца хороший вкус и признались, что когда-то давно делали выбор в пользу модели, которой пользовался их кумир.