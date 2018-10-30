Невеста из Австралии заставила подруг прийти на собственную свадьбу в мужских костюмах





Австралийка приблизилась к мечте каждой девушки – быть самой красивой из всех присутствующих на свадьбе. Для эффективного способа достижения этого желания девушка заставила своих подруг одеться в мужские костюмы. По ее словам, она хотела, чтобы подруги были красивыми, но не лучше главной героини торжества. Невеста утверждала, что в случае отказа ее самооценка не выдержала бы, к тому же это лишь на один день. Многие люди достаточно негативно отреагировали на данное решение, другие напротив поддержали его. Одна девушка даже заявила что однажды сама поступила подобным образом.По словам невесты, если бы не было жарко, она бы попросила всех присутствующих одеть еще более закрытые костюмы. Идеальным вариантом для гостей она считает наряды, закрывающие тело с пальцев ног до головы.