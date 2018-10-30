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Фанаты заподозрили, что Ани Лорак носит парик

Ани Лорак раскритиковали фанаты в Instagram после ее нового поста в Сети. Как заподозрили фолловеры, певица носит парик, однако делает это очень неумело.

Фанаты заподозрили, что Ани Лорак носит парик


Парик на голове артистки поклонники разглядели на публикации, где она изображена с гладкой прической в расшитом стразами черном вечернем платье. На звезду обрушился шквал критики от некоторых подписчиков. Они обвинили знаменитость в неумении носить искусственные волосы и пользоваться расческой.

Сама Ани Лорак на критику никак не отреагировала, однако восхищенных отзывов в ее аккаунте появилось намного больше. Фото за два дня собрало свыше 76 тысяч отметок «Мне нравится» и около 600 комментариев.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:28

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