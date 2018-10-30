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Саша Черно вынуждена отложить беременность из-за лишнего веса

Зрители «Дома-2» были уверены, что грядущее бракосочетание Саши Черно и Иосифа Оганесяна связано с беременностью толстушки, но как оказалось, девушке нужно похудеть, прежде чем думать о потомстве.

По результатам обследования у гинеколога, выяснилось, что Черно нужно сбросить лишний вес, а именно 10-15 кг, пролечиться, и лишь через месяца два ей можно задумываться о детях.

Саша Черно вынуждена отложить беременность из-за лишнего веса

Эти новости неприятно удивили Сашу, но она уверена, что после свадьбы все проблемы чудесным образом «рассосутся».

Саша Черно вынуждена отложить беременность из-за лишнего веса

Черно заявила всем своим поклонникам, что не беременна и сокрушается, что каждый ее поход к гинекологу пользователи воспринимают как гипотетическую беременность. Девушка просто сделала УЗИ матки и прошла обследование у специалиста.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:07

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