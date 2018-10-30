Саша Черно вынуждена отложить беременность из-за лишнего веса





По результатам обследования у гинеколога, выяснилось, что Черно нужно сбросить лишний вес, а именно 10-15 кг, пролечиться, и лишь через месяца два ей можно задумываться о детях.Эти новости неприятно удивили Сашу, но она уверена, что после свадьбы все проблемы чудесным образом «рассосутся».Черно заявила всем своим поклонникам, что не беременна и сокрушается, что каждый ее поход к гинекологу пользователи воспринимают как гипотетическую беременность. Девушка просто сделала УЗИ матки и прошла обследование у специалиста.