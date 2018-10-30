Андрей Разин в Instagram показал фотографию сына незадолго до его смерти

По словам Андрея Разина, эта фотография сделана в начале марта 2017 года. На снимке его 16-летний сын Александр стоит вместе с известным российским актером Павлом Прилучным (сериал «Мажор»). Разин рассказал, что в начале марта Саша переболел ОРВИ, которое дало осложнения на сердце. 10 марта на одной из прогулок с девушкой ему стало плохо, врачам спасти наследника не удалось.Читатели блога Разина оставили под постом слова поддержки и отметили, что его сын Александр всегда рядом с ним. Кто-то напомнил продюсеру, что по телевидению сейчас идет сериал «Мажор-3» с Павлом Прилучным в главной роли.