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Андрей Разин в Instagram показал фотографию сына незадолго до его смерти

Знаменитый певец и российский музыкальный продюсер известной группы «Ласковый май» Андрей Разин в своем личном микроблоге Instagram опубликовал фотографию своего сына Александра незадолго до его смерти. Поклонники поддержали кумира теплыми словами.
Андрей Разин в Instagram показал фотографию сына незадолго до его смерти

По словам Андрея Разина, эта фотография сделана в начале марта 2017 года. На снимке его 16-летний сын Александр стоит вместе с известным российским актером Павлом Прилучным (сериал «Мажор»). Разин рассказал, что в начале марта Саша переболел ОРВИ, которое дало осложнения на сердце. 10 марта на одной из прогулок с девушкой ему стало плохо, врачам спасти наследника не удалось.

Читатели блога Разина оставили под постом слова поддержки и отметили, что его сын Александр всегда рядом с ним. Кто-то напомнил продюсеру, что по телевидению сейчас идет сериал «Мажор-3» с Павлом Прилучным в главной роли.



 
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ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:05

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