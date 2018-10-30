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Ученые: Родиной шоколада является Эквадор

Учёные пришли к выводу, что родиной шоколада является Эквадор. На протяжении многих десятилетий специалисты спорят, в какой стране впервые начали производить это многими любимое лакомства.
Ученые: Родиной шоколада является Эквадор

До недавнего времени считалось, что первыми употреблять в пищу какао начали индейцы майя. Однако в своих последних исследованиях канадские генетики опровергли это устоявшееся мнение. Они доказали, что родиной шоколада, скорее всего, является Эквадор, об этом свидетельствует анализ, сделанный из керамических черепков и глиняных сосудов, найденных на месте стоянки древних индейцев, живших на юге этой страны более пяти тысяч лет назад.

В результате исследования эксперты пришли к выводу, что шествие шоколада по планете началось именно с Эквадора. Спустя полтора тысячелетий какао попало на юг Мексики, где с ним ознакомились конкистадоры, которые завезли в Европу экзотический по тем временам продукт.



 
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Наука / Главные новости
Добавил: Алина Сегодня, 11:14

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