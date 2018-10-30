Ученые: Родиной шоколада является Эквадор





До недавнего времени считалось, что первыми употреблять в пищу какао начали индейцы майя. Однако в своих последних исследованиях канадские генетики опровергли это устоявшееся мнение. Они доказали, что родиной шоколада, скорее всего, является Эквадор, об этом свидетельствует анализ, сделанный из керамических черепков и глиняных сосудов, найденных на месте стоянки древних индейцев, живших на юге этой страны более пяти тысяч лет назад.В результате исследования эксперты пришли к выводу, что шествие шоколада по планете началось именно с Эквадора. Спустя полтора тысячелетий какао попало на юг Мексики, где с ним ознакомились конкистадоры, которые завезли в Европу экзотический по тем временам продукт.