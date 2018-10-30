Алена Водонаева поддержала Риту Дакоту в ее скандале с Александром Васильевым





Алена считает, что «не для того мама ягодку растила», что бы потом муж «шлялся» по чужим огородам и Водонаева понимает реакцию Риты, которой не понравилась такая прямая критика из уст мужчины.При этом сама Алена тоже часто критикует внешность людей, в частности их лишний вес и неопрятность, по ее словам, женщине не пристало ходить по дому в ночнушке и с немытой головой.По поводу спора Дакоты и Васильева, Водонаева отмечает, что ругаться с другим поколением сложно. При этом важно уважать мнение старших и «следить за лексикой».А если рассматривать конкретный случай Риты и Влада, то здесь большую роль в разводе сыграл сам Соколовский, который пытается всем доказать что он крутой альфа-самец, а не «смазливый парень на эстраде».