Алена Водонаева поддержала Риту Дакоту в ее скандале с Александром Васильевым
Некоторое время назад певица Рита Дакота очень резко отреагировала на критику «историка моды» Александра Васильева, заявившего, что причиной ее развода с Владом Соколовским стал вульгарный вид девушки. Более того Васильев намекнул, что адюльтеры мужчин нужно прощать, но с этим заявлением категорически не согласилась Алена Водонаева, подержавшая Риту в споре «главного модника» и певицы.
Алена считает, что «не для того мама ягодку растила», что бы потом муж «шлялся» по чужим огородам и Водонаева понимает реакцию Риты, которой не понравилась такая прямая критика из уст мужчины.
При этом сама Алена тоже часто критикует внешность людей, в частности их лишний вес и неопрятность, по ее словам, женщине не пристало ходить по дому в ночнушке и с немытой головой.
По поводу спора Дакоты и Васильева, Водонаева отмечает, что ругаться с другим поколением сложно. При этом важно уважать мнение старших и «следить за лексикой».
А если рассматривать конкретный случай Риты и Влада, то здесь большую роль в разводе сыграл сам Соколовский, который пытается всем доказать что он крутой альфа-самец, а не «смазливый парень на эстраде».
Алена считает, что «не для того мама ягодку растила», что бы потом муж «шлялся» по чужим огородам и Водонаева понимает реакцию Риты, которой не понравилась такая прямая критика из уст мужчины.
При этом сама Алена тоже часто критикует внешность людей, в частности их лишний вес и неопрятность, по ее словам, женщине не пристало ходить по дому в ночнушке и с немытой головой.
По поводу спора Дакоты и Васильева, Водонаева отмечает, что ругаться с другим поколением сложно. При этом важно уважать мнение старших и «следить за лексикой».
А если рассматривать конкретный случай Риты и Влада, то здесь большую роль в разводе сыграл сам Соколовский, который пытается всем доказать что он крутой альфа-самец, а не «смазливый парень на эстраде».