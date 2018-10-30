АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Психологи: 5 правил помогут достичь успеха в жизни и обрести уверенность в себе
EUR 75.04 USD 65.81
Курс валют на 30.10.2018

Алена Водонаева поддержала Риту Дакоту в ее скандале с Александром Васильевым

Некоторое время назад певица Рита Дакота очень резко отреагировала на критику «историка моды» Александра Васильева, заявившего, что причиной ее развода с Владом Соколовским стал вульгарный вид девушки. Более того Васильев намекнул, что адюльтеры мужчин нужно прощать, но с этим заявлением категорически не согласилась Алена Водонаева, подержавшая Риту в споре «главного модника» и певицы.

Алена считает, что «не для того мама ягодку растила», что бы потом муж «шлялся» по чужим огородам и Водонаева понимает реакцию Риты, которой не понравилась такая прямая критика из уст мужчины.

Алена Водонаева поддержала Риту Дакоту в ее скандале с Александром Васильевым

При этом сама Алена тоже часто критикует внешность людей, в частности их лишний вес и неопрятность, по ее словам, женщине не пристало ходить по дому в ночнушке и с немытой головой.

Алена Водонаева поддержала Риту Дакоту в ее скандале с Александром Васильевым

По поводу спора Дакоты и Васильева, Водонаева отмечает, что ругаться с другим поколением сложно. При этом важно уважать мнение старших и «следить за лексикой».

Алена Водонаева поддержала Риту Дакоту в ее скандале с Александром Васильевым

А если рассматривать конкретный случай Риты и Влада, то здесь большую роль в разводе сыграл сам Соколовский, который пытается всем доказать что он крутой альфа-самец, а не «смазливый парень на эстраде».



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:52

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ранняя менопауза приводит к развитию диабета
Иосиф Оганесян уговорил родителей на свадьбу
Гарик Мартиросян рассказал поклонникам о силе
Алена Водонаева поддержала Риту Дакоту в ее
Рита Дакота оставит маленькую дочку Мию ради
Роскачество рассказало о том, как выбрать вкусную
Актриса Галина Боб отдыхает с семьёй в
Виктория Дайнеко в Instagram показала, как
Учёные: Творог сжигает калории во время сна
Константин Хабенский не может получить права на
Тата Абрамсон хочет вернуть Валерия Блюменкранца
В США пассажиры самолета заметили портал из
Западные историки предупреждают об угрозе
«Оля, это провал»: Билеты на концерт Бузовой в
Бывший участник «Дома-2» Руслан Проскуров сравнил
С помощью Twitter психологи отследят изменения в
В Железногорске пропавшего мальчика нашли убитым
Mercedes-Benz в 2019 году представит новые
Оксана Ряска мечтает переехать в США
Учёные: Люди склонны проявлять чувства правой
В Тверской области 9 человек пострадали из-за
Поклонники раскритиковали завтрак Яны Рудковской
Специалисты Consumer Reports назвали самые
Мама из «Дома-2» Ирина Агибалова оправдалась за
Российские физики превратили лазерный диод в
Учёные: Развитие инсульта у детей может быть
Учёные: Первые три года брака являются самыми
Швеция готова закупать твердые бытовые отходы у
Учёные создали «умный» браслет, сообщающий
Новую видеокарту Radeon RX 590 по цене 300
Просмотреть все новости