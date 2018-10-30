АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Психологи: 5 правил помогут достичь успеха в жизни и обрести уверенность в себе
EUR 75.04 USD 65.81
Курс валют на 30.10.2018

Роспотребнадзор сообщил о вспышке сибирской язвы на Украине

Роспотребнадзор сообщил о вспышке сибирской язвы на Украине. Об этом стало известно после того, как в одной из деревень Одесской области был зафиксирован данный вид инфекционного заболевания.

Роспотребнадзор сообщил о вспышке сибирской язвы на Украине


Как сообщается, вспышка была обнаружена в одной из украинских деревень. После вызова экспертов из контроля инфекционных заболеваний у коровы в личном хозяйстве удалось выявить сибирскую язву. В ходе обнаружения болезни специалистами из Роспотребнадзора были проведены все меры по локализации ее очага в Одесской области. По их словам, среди жителей деревни не удалось выявить больных сибирской язвой. На текущий момент остается неизвестным источник болезни, а также причина, по которой она была выявлена всего у одного животного в личном хозяйстве. Несмотря на это, в деревне введен запрет на вывоз мясной продукции для того, чтобы не дать заболеванию распространиться за ее пределами.

Отмечается, что примерно месяц назад подобная вспышка уже была зафиксирована в Одесской области. В тот раз пятеро человек были заражены данным видом заболевания от коровы.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 11:33

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Валерий Меладзе показал фанатам Instagram фото со
Ирина Салтыкова обнародовала новое фото со своего
Анастасия Костенко после родов быстро вернула
Блогер-ученый Куртис Баутэ не смог прожить без
К 2025 году 80% российского населения получат
Опубликована последняя статья покойного Стивена
Невеста из Австралии заставила подруг прийти на
Дима Билан в Instagram показал свой старый
Apple представит новый планшет iPad и бюджетный
Похудевшая Елена Малышева кардинально сменила
Пьяная участница «Дом-2» Милена Безбородова
Танцующий фрик из метро Новосибирска Александр
Роспотребнадзор сообщил о вспышке сибирской язвы
Фанаты заподозрили, что Ани Лорак носит парик
Российский актер Михаил Богдасаров снова увлекся
Ученые: Родиной шоколада является Эквадор
Саша Черно вынуждена отложить беременность из-за
Андрей Разин в Instagram показал фотографию сына
Ранняя менопауза приводит к развитию диабета
Иосиф Оганесян уговорил родителей на свадьбу
Гарик Мартиросян рассказал поклонникам о силе
Алена Водонаева поддержала Риту Дакоту в ее
Рита Дакота оставит маленькую дочку Мию ради
Роскачество рассказало о том, как выбрать вкусную
Актриса Галина Боб отдыхает с семьёй в
Виктория Дайнеко в Instagram показала, как
Учёные: Творог сжигает калории во время сна
Константин Хабенский не может получить права на
Тата Абрамсон хочет вернуть Валерия Блюменкранца
В США пассажиры самолета заметили портал из
Просмотреть все новости