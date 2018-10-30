Роспотребнадзор сообщил о вспышке сибирской язвы на Украине





Как сообщается, вспышка была обнаружена в одной из украинских деревень. После вызова экспертов из контроля инфекционных заболеваний у коровы в личном хозяйстве удалось выявить сибирскую язву. В ходе обнаружения болезни специалистами из Роспотребнадзора были проведены все меры по локализации ее очага в Одесской области. По их словам, среди жителей деревни не удалось выявить больных сибирской язвой. На текущий момент остается неизвестным источник болезни, а также причина, по которой она была выявлена всего у одного животного в личном хозяйстве. Несмотря на это, в деревне введен запрет на вывоз мясной продукции для того, чтобы не дать заболеванию распространиться за ее пределами.Отмечается, что примерно месяц назад подобная вспышка уже была зафиксирована в Одесской области. В тот раз пятеро человек были заражены данным видом заболевания от коровы.