Актриса Галина Боб отдыхает с семьёй в затопленной Венеции

Артистка со своей семьёй в первые дни прогуливалась по Венеции в специальных сапогах, однако теперь уровень воды поднялся. По словам Галины Боб, для проживания они с мужем выбрали апартаменты, где не предусмотрено питание, а выйти в магазин не представляется возможным, так как вода на улицах города стоит по пояс. Теперь они сидят в арендованной квартире и ждут отлива, чтобы купить продукты.Синоптики прогнозируют в ближайшее время снижение уровня воды. Железнодорожное сообщение в этой части материка работает без сбоя, поэтому в случае необходимости актриса со своей семьёй сможет выбраться из затопленной Венеции.