Актриса Галина Боб отдыхает с семьёй в затопленной Венеции
Галина Боб находится в Венеции, где в настоящее время зафиксировано крупнейшее наводнение. Несколько дней назад актриса уехала отдыхать в Италию вместе с мужем и двумя детьми.
Артистка со своей семьёй в первые дни прогуливалась по Венеции в специальных сапогах, однако теперь уровень воды поднялся. По словам Галины Боб, для проживания они с мужем выбрали апартаменты, где не предусмотрено питание, а выйти в магазин не представляется возможным, так как вода на улицах города стоит по пояс. Теперь они сидят в арендованной квартире и ждут отлива, чтобы купить продукты.
Синоптики прогнозируют в ближайшее время снижение уровня воды. Железнодорожное сообщение в этой части материка работает без сбоя, поэтому в случае необходимости актриса со своей семьёй сможет выбраться из затопленной Венеции.
Артистка со своей семьёй в первые дни прогуливалась по Венеции в специальных сапогах, однако теперь уровень воды поднялся. По словам Галины Боб, для проживания они с мужем выбрали апартаменты, где не предусмотрено питание, а выйти в магазин не представляется возможным, так как вода на улицах города стоит по пояс. Теперь они сидят в арендованной квартире и ждут отлива, чтобы купить продукты.
Синоптики прогнозируют в ближайшее время снижение уровня воды. Железнодорожное сообщение в этой части материка работает без сбоя, поэтому в случае необходимости актриса со своей семьёй сможет выбраться из затопленной Венеции.
ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 10:40