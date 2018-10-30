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Актриса Галина Боб отдыхает с семьёй в затопленной Венеции

Галина Боб находится в Венеции, где в настоящее время зафиксировано крупнейшее наводнение. Несколько дней назад актриса уехала отдыхать в Италию вместе с мужем и двумя детьми.
Актриса Галина Боб отдыхает с семьёй в затопленной Венеции

Артистка со своей семьёй в первые дни прогуливалась по Венеции в специальных сапогах, однако теперь уровень воды поднялся. По словам Галины Боб, для проживания они с мужем выбрали апартаменты, где не предусмотрено питание, а выйти в магазин не представляется возможным, так как вода на улицах города стоит по пояс. Теперь они сидят в арендованной квартире и ждут отлива, чтобы купить продукты.

Синоптики прогнозируют в ближайшее время снижение уровня воды. Железнодорожное сообщение в этой части материка работает без сбоя, поэтому в случае необходимости актриса со своей семьёй сможет выбраться из затопленной Венеции.



 
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ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 10:40

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