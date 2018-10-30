Ранняя менопауза приводит к развитию диабета второй степени





Специалисты Университета Аристотеля в Салониках провели исследование у 191 762 женщин, пребывавших в постменопаузе, из которых 21 664 страдали от диабета второго типа. Оказалось, что в большинстве случаев диабет развился на фоне ранней менопаузы, из-за которой поджелудочная железа стала вырабатывать меньше инсулина. Ученые полагают, что эстроген защищает клетки, производящие в поджелудочной железе инсулин. Учитывая, что эстрогена становится меньше, то и количество таких клеток тоже снижается.В среднем менопауза у женщин наступает после 50 лет. Однако замечено, что у некоторых представительниц слабого пола уровень эстрогена и прогестерона начинает падать уже в 40 лет на фоне снижения активности яичников и невозможности зачать ребенка. Для предотвращения развития диабета таким женщинам следует заниматься физическими упражнениями и питаться здоровой пищей.