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Ранняя менопауза приводит к развитию диабета второй степени

Наступление ранней менопаузы повышает риски развития диабета второго типа. Греческие ученые установили, что во время таких процессов у женщины понижается количество гормонов эстрогена и прогестерона, вследствие чего организм прекращает производить инсулин.
Ранняя менопауза приводит к развитию диабета второй степени


Специалисты Университета Аристотеля в Салониках провели исследование у 191 762 женщин, пребывавших в постменопаузе, из которых 21 664 страдали от диабета второго типа. Оказалось, что в большинстве случаев диабет развился на фоне ранней менопаузы, из-за которой поджелудочная железа стала вырабатывать меньше инсулина. Ученые полагают, что эстроген защищает клетки, производящие в поджелудочной железе инсулин. Учитывая, что эстрогена становится меньше, то и количество таких клеток тоже снижается.

В среднем менопауза у женщин наступает после 50 лет. Однако замечено, что у некоторых представительниц слабого пола уровень эстрогена и прогестерона начинает падать уже в 40 лет на фоне снижения активности яичников и невозможности зачать ребенка. Для предотвращения развития диабета таким женщинам следует заниматься физическими упражнениями и питаться здоровой пищей.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 11:00

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