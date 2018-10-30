Виктория Дайнеко в Instagram показала, как радуется первому снегу

В данном ролике Виктория Дайнеко прогуливается на улице под первым снегом, а на ее лице видна счастливая и широкая улыбка. Под постом певица оставила лаконичный комментарий: «Снег».Несмотря на то, что всем россиянам нравится длительная и теплая осень, настроение кумира им передалось в полном объеме. Читатели блога Виктории Дайнеко отметили, что счастливая улыбка и искренняя радость звезды их воодушевляет, а приближение зимы уже не так портит настроение.