Константин Хабенский не может получить права на квартиру в центре Москвы
Константин Хабенский со своей супругой Ольгой, ожидающей второго ребенка, переехали два года назад в квартиру в центре Москвы за 70 000 000 рублей. Вот только получить права, позволяющие сделать апартаменты своей собственностью, актёр пока не смог.
Перед тем, как купить недвижимость на пятнадцатом этаже жилого элитного комплекса, Константин Хабенский продал свою трехкомнатную квартиру, в которой он прожил много лет. Пока отсутствует информация, по какой именно причине актер не может оформить нужную документацию на право собственности.
Константин Хабенский подал иск по этому вопросу в Тверской районный суд. Представители суда рассказали, что 46-летний актёр за свою новую квартиру выплатил всю требуемую сумму.
Перед тем, как купить недвижимость на пятнадцатом этаже жилого элитного комплекса, Константин Хабенский продал свою трехкомнатную квартиру, в которой он прожил много лет. Пока отсутствует информация, по какой именно причине актер не может оформить нужную документацию на право собственности.
Константин Хабенский подал иск по этому вопросу в Тверской районный суд. Представители суда рассказали, что 46-летний актёр за свою новую квартиру выплатил всю требуемую сумму.