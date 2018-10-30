Константин Хабенский не может получить права на квартиру в центре Москвы





Перед тем, как купить недвижимость на пятнадцатом этаже жилого элитного комплекса, Константин Хабенский продал свою трехкомнатную квартиру, в которой он прожил много лет. Пока отсутствует информация, по какой именно причине актер не может оформить нужную документацию на право собственности.Константин Хабенский подал иск по этому вопросу в Тверской районный суд. Представители суда рассказали, что 46-летний актёр за свою новую квартиру выплатил всю требуемую сумму.