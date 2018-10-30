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«Оля, это провал»: Билеты на концерт Бузовой в Казани не раскупили даже наполовину

Пользователи Сети активно обсуждают провальное выступление Ольги Бузовой в Казани, где билеты на ее концерты не раскупили даже наполовину.

Хейтеры предрекают звезде «Дома-2» закат карьеры и отмечают, что она «шумно влетела» и также «шумно вылетит» и никакие деньги при этом не помогут.

«Оля, это провал»: Билеты на концерт Бузовой в Казани не раскупили даже наполовину

Очевидно неприятности певицы начались после неудавшегося романа с победителем шоу «Замуж за Бузову» Денисом Лебедевым, после которого Ольга тяжело переживает предательство избранника.

В этот раз Бузовой не помогла даже работа, и, возможно, провальный концерт в Казани станет началом конца ее головокружительной карьеры. Как оказалось, в столице Татарстана билеты на концерт звезды не раскупили даже наполовину, что не очень удивило ее антифанатов, которые уверены, что жителям Казани Бузова с ее «грязными» танцами и отсутствие таланта когда-либо понравится.

«Оля, это провал»: Билеты на концерт Бузовой в Казани не раскупили даже наполовину

Некоторые пользователи предположили, что таким образом поклонники Лебедева мстят звезде из-за ее равнодушия к сыровару. В целом, подписчики считают, что «Бузова заигралась», более того – одурачила публику и потому на сцене ее больше видеть не желают.

По мнению хейтеров, с реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова тоже может вылететь.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:05

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