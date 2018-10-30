«Оля, это провал»: Билеты на концерт Бузовой в Казани не раскупили даже наполовину

Хейтеры предрекают звезде «Дома-2» закат карьеры и отмечают, что она «шумно влетела» и также «шумно вылетит» и никакие деньги при этом не помогут.Очевидно неприятности певицы начались после неудавшегося романа с победителем шоу «Замуж за Бузову» Денисом Лебедевым, после которого Ольга тяжело переживает предательство избранника.В этот раз Бузовой не помогла даже работа, и, возможно, провальный концерт в Казани станет началом конца ее головокружительной карьеры. Как оказалось, в столице Татарстана билеты на концерт звезды не раскупили даже наполовину, что не очень удивило ее антифанатов, которые уверены, что жителям Казани Бузова с ее «грязными» танцами и отсутствие таланта когда-либо понравится.Некоторые пользователи предположили, что таким образом поклонники Лебедева мстят звезде из-за ее равнодушия к сыровару. В целом, подписчики считают, что «Бузова заигралась», более того – одурачила публику и потому на сцене ее больше видеть не желают.По мнению хейтеров, с реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова тоже может вылететь.