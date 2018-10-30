Учёные: Творог сжигает калории во время сна





Американские специалисты советуют людям, желающим избавиться от лишнего веса, за 30-60 минут до сна употреблять в пищу небольшую порцию творога. Этот молочный продукт улучшает обмен веществ и положительно влияет на мышечную ткань. К таким выводам эксперты пришли после проведения эксперимента на добровольцах в возрасте от 20 лет.По словам учёных, налаживать обмен веществ во время сна помогает козеин, содержащийся в твороге, а также этот продукт обеспечивает организм необходимым количеством аминокислот. К тому же во время пищеварения в организме человека расходуется больше энергии, поэтому калории сжигаются во время сна.