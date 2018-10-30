Учёные: Творог сжигает калории во время сна
Американские учёные установили, что творог во время сна человека способен сжигать калории. Этот продукт положительно влияет на обмен веществ, так что его стоит употреблять перед отдыхом.
Американские специалисты советуют людям, желающим избавиться от лишнего веса, за 30-60 минут до сна употреблять в пищу небольшую порцию творога. Этот молочный продукт улучшает обмен веществ и положительно влияет на мышечную ткань. К таким выводам эксперты пришли после проведения эксперимента на добровольцах в возрасте от 20 лет.
По словам учёных, налаживать обмен веществ во время сна помогает козеин, содержащийся в твороге, а также этот продукт обеспечивает организм необходимым количеством аминокислот. К тому же во время пищеварения в организме человека расходуется больше энергии, поэтому калории сжигаются во время сна.
Американские специалисты советуют людям, желающим избавиться от лишнего веса, за 30-60 минут до сна употреблять в пищу небольшую порцию творога. Этот молочный продукт улучшает обмен веществ и положительно влияет на мышечную ткань. К таким выводам эксперты пришли после проведения эксперимента на добровольцах в возрасте от 20 лет.
По словам учёных, налаживать обмен веществ во время сна помогает козеин, содержащийся в твороге, а также этот продукт обеспечивает организм необходимым количеством аминокислот. К тому же во время пищеварения в организме человека расходуется больше энергии, поэтому калории сжигаются во время сна.
Наука
Добавил: Алина Сегодня, 10:26