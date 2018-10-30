АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Психологи: 5 правил помогут достичь успеха в жизни и обрести уверенность в себе
EUR 75.04 USD 65.81
Курс валют на 30.10.2018

Оксана Ряска мечтает переехать в США

Одна из самых ярких участниц скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Оксана Ряска задумалась о том, чтобы переехать в Соединенные Штаты Америки.

Не секрет, что несколько дней назад Оксана Ряска решила посетить свою близкую подругу Татьяну, которая проживает в Нью-Йорке. По словам блондинки, она с самого детства мечтала посетить этот город, ведь она с братом выросла на американских комедиях.

Оксана Ряска мечтает переехать в США

По приезду в США Оксана Ряска ежедневно продолжала делиться с преданными поклонниками своими эмоциями и видами, которые ей посчастливилось увидеть за день, проведенный в Нью-Йорке. В одном из своих очередных блогов блондинка призналась, что в Америке у нее живет еще одна подруга – Инга, которую она попросту обожает.

Из блога Оксаны, который она разместила на днях у себя на страничке в Instagram становиться понятно, что Соединенные Штаты Америки встретили участницу реалити-шоу «Дом-2» теплом и «с душой». Оказывается, что для Ряски это очень хороший знак, ведь она «человек мира».

«..В каждой стране меня считают и принимают за свою! Я настолько вливаюсь в ритмы этого города! Теперь появилась мечта - переехать сюда жить!» - заявила Оксана Ряска в личном инста-блоге.


Оксана Ряска мечтает переехать в США

Нужно сказать, что многие подписчики Оксаны Ряски поддержали желание своей любимицы переехать жить в Америку. Один за другим они принялись буквально забрасывать девушку комментариями, в которых практически каждый попросил блондинку молчать о своих планах, чтобы не сглазить.

«Ксюнь, тихо..лучше молчи. Помни, счастье любит тишину! Лучше потерпеть и никому не рассказывать о своих планах!», «Ксюш, ты так изменилась в Нью-Йорке! Тебе этот город к лицу! Очень похорошела! Переезжай, если у тебя есть возможность и желание!», «Какой же ты красоткой стала в Америке! Не могу наглядеться на тебя!» - продолжают писать поклонники Оксаны Ряски в Сети.

К слову, Оксана уже вернулась в Москву и сразу же стала свидетелем ЧП на «Дом-2». Дело в том, что Милена Безбородова в алкогольном опьянении накинулась на Ряску с ножом.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:45

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ранняя менопауза приводит к развитию диабета
Иосиф Оганесян уговорил родителей на свадьбу
Гарик Мартиросян рассказал поклонникам о силе
Алена Водонаева поддержала Риту Дакоту в ее
Рита Дакота оставит маленькую дочку Мию ради
Роскачество рассказало о том, как выбрать вкусную
Актриса Галина Боб отдыхает с семьёй в
Виктория Дайнеко в Instagram показала, как
Учёные: Творог сжигает калории во время сна
Константин Хабенский не может получить права на
Тата Абрамсон хочет вернуть Валерия Блюменкранца
В США пассажиры самолета заметили портал из
Западные историки предупреждают об угрозе
«Оля, это провал»: Билеты на концерт Бузовой в
Бывший участник «Дома-2» Руслан Проскуров сравнил
С помощью Twitter психологи отследят изменения в
В Железногорске пропавшего мальчика нашли убитым
Mercedes-Benz в 2019 году представит новые
Оксана Ряска мечтает переехать в США
Учёные: Люди склонны проявлять чувства правой
В Тверской области 9 человек пострадали из-за
Поклонники раскритиковали завтрак Яны Рудковской
Специалисты Consumer Reports назвали самые
Мама из «Дома-2» Ирина Агибалова оправдалась за
Российские физики превратили лазерный диод в
Учёные: Развитие инсульта у детей может быть
Учёные: Первые три года брака являются самыми
Швеция готова закупать твердые бытовые отходы у
Учёные создали «умный» браслет, сообщающий
Новую видеокарту Radeon RX 590 по цене 300
Просмотреть все новости