Оксана Ряска мечтает переехать в США

«..В каждой стране меня считают и принимают за свою! Я настолько вливаюсь в ритмы этого города! Теперь появилась мечта - переехать сюда жить!» - заявила Оксана Ряска в личном инста-блоге.

«Ксюнь, тихо..лучше молчи. Помни, счастье любит тишину! Лучше потерпеть и никому не рассказывать о своих планах!», «Ксюш, ты так изменилась в Нью-Йорке! Тебе этот город к лицу! Очень похорошела! Переезжай, если у тебя есть возможность и желание!», «Какой же ты красоткой стала в Америке! Не могу наглядеться на тебя!» - продолжают писать поклонники Оксаны Ряски в Сети.

Не секрет, что несколько дней назад Оксана Ряска решила посетить свою близкую подругу Татьяну, которая проживает в Нью-Йорке. По словам блондинки, она с самого детства мечтала посетить этот город, ведь она с братом выросла на американских комедиях.По приезду в США Оксана Ряска ежедневно продолжала делиться с преданными поклонниками своими эмоциями и видами, которые ей посчастливилось увидеть за день, проведенный в Нью-Йорке. В одном из своих очередных блогов блондинка призналась, что в Америке у нее живет еще одна подруга – Инга, которую она попросту обожает.Из блога Оксаны, который она разместила на днях у себя на страничке в Instagram становиться понятно, что Соединенные Штаты Америки встретили участницу реалити-шоу «Дом-2» теплом и «с душой». Оказывается, что для Ряски это очень хороший знак, ведь она «человек мира».Нужно сказать, что многие подписчики Оксаны Ряски поддержали желание своей любимицы переехать жить в Америку. Один за другим они принялись буквально забрасывать девушку комментариями, в которых практически каждый попросил блондинку молчать о своих планах, чтобы не сглазить.К слову, Оксана уже вернулась в Москву и сразу же стала свидетелем ЧП на «Дом-2». Дело в том, что Милена Безбородова в алкогольном опьянении накинулась на Ряску с ножом.