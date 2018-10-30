Западные историки предупреждают об угрозе гражданской войны в США
Западные историки считают, что в обозримом будущем в США начнется гражданская война. К такому выводу эксперты пришли благодаря “культурному конфликту”, который, по их мнению, усиливается в последнее время.
В интернет-сегменте страны уже какое-то время идет, своего рода, культурное противостояние, а приближающиеся выборы лишь усиливают его. Некоторые специалисты ожидают гражданский конфликт, опираясь на исследования Джонатана Рэндала, журналиста, который сумел предсказать войну в Ливане. Отмечается, что вне зависимости от развитости страны, предпосылки у подобных противостояний всегда схожи, в связи с чем имеется определенный повод для беспокойства. По мнению исследователей, несмотря на огромную власть страны, а также могущественных союзников, неэффективное правительство ставит под вопрос мирное положение внутри США.
Джонатан Рэндал, в свое время, разработал некий детектор, благодаря которому есть возможность выявить назревающий внутренний конфликт. Благодаря данной методике, журналист сумел предсказать ливанскую войну за год до того, как она началась.
В интернет-сегменте страны уже какое-то время идет, своего рода, культурное противостояние, а приближающиеся выборы лишь усиливают его. Некоторые специалисты ожидают гражданский конфликт, опираясь на исследования Джонатана Рэндала, журналиста, который сумел предсказать войну в Ливане. Отмечается, что вне зависимости от развитости страны, предпосылки у подобных противостояний всегда схожи, в связи с чем имеется определенный повод для беспокойства. По мнению исследователей, несмотря на огромную власть страны, а также могущественных союзников, неэффективное правительство ставит под вопрос мирное положение внутри США.
Джонатан Рэндал, в свое время, разработал некий детектор, благодаря которому есть возможность выявить назревающий внутренний конфликт. Благодаря данной методике, журналист сумел предсказать ливанскую войну за год до того, как она началась.
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 10:07