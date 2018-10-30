В Тверской области 9 человек пострадали из-за столкновения микроавтобуса Mercedes с деревом
В Тверской области 30 октября водитель микроавтобуса марки Mercedes в ночное время суток не справился с управлением авто на скользкой трассе. В итоге автомобиль с пассажирами съехал с дороги, врезавшись в дерево. Девять человек были травмированы в результате ДТП.
Сотрудники УГИБДД по Тверской области сообщили, что авария произошла после полуночи во вторник в Зубцовском районе. Речь идёт о 195-м километре автомобильной трассы М9 «Балтия» вблизи деревни Старое. Согласно предварительным данным, причиной дорожно-транспортного происшествия стало скользкое дорожное покрытие вследствие гололедицы.
В настоящее время жизни пассажиров микроавтобуса, пострадавших во время столкновения авто с деревом, ничего уже не угрожает. Люди, которые получили в ДТП разные травмы, были доставлены в районные больницы, а именно в Зубцовское и Ржевское медучреждение.
Сотрудники УГИБДД по Тверской области сообщили, что авария произошла после полуночи во вторник в Зубцовском районе. Речь идёт о 195-м километре автомобильной трассы М9 «Балтия» вблизи деревни Старое. Согласно предварительным данным, причиной дорожно-транспортного происшествия стало скользкое дорожное покрытие вследствие гололедицы.
В настоящее время жизни пассажиров микроавтобуса, пострадавших во время столкновения авто с деревом, ничего уже не угрожает. Люди, которые получили в ДТП разные травмы, были доставлены в районные больницы, а именно в Зубцовское и Ржевское медучреждение.
Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:41