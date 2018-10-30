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С помощью Twitter психологи отследят изменения в психике космонавтов

Ученые считают, что Twitter может помочь отслеживать психическое состояние космонавтов. Подготовка к полету в космос и длительное пребывание в нем способны деформировать психическое состояние человека до неузнаваемости, однако существуют лингвистические инструменты, позволяющие отслеживать любые изменения психики.

С помощью Twitter психологи отследят изменения в психике космонавтов


По словам Сары Ахмадиан, с помощью Twitter можно узнать изменился человек или нет. В этой социальной сети существует ограничение в 280 знаков, из-за чего при составлении сообщения человеку надо тщательно его продумывать. Космонавт, который захочет скрыть изменение психического состояния, может выдать себя единственным сообщением.

Бывший астронавт NASA Майк Массисимо отметил, что на МКС космонавтов стремительно поглощает чувство изолированности. Вид Земли в иллюминаторе стабилизирует психическое состояние, но неизвестно, что будет происходить с человеком в глубоком космосе. Неустойчивые астронавты могут сойти с ума во время миссии и поставить под угрозу ее выполнение. Ученые полагают, что исследование Сары Ахмадиан, позволит усовершенствовать методы отбора космонавтов.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:00

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