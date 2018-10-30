Мама из «Дома-2» Ирина Агибалова оправдалась за некрасивую улыбку мужа





Экс-участница шоу «Дом-2» Ирина Александровна Агибалова после проекта не затерялась.Ирина хоть и давно покинула «Дом-2», но пока еще старается поддерживать звание звезды.Агибалова-старшая пытается удивить своих поклонников мастерством в приготовлении кулинарных блюд или похвастаться свежим ремонтом в своем жилище. Также она демонстрирует различную косметику, попутно рекламируя ее, и за это ей удается делать разные пластические операции.Однако «мама из телестройки» запустила своего мужа Юрия до такой степени, что пользователи сети пугаются его кошмарной улыбки.В то время как ИрСанна вся цветет и пахнет, ее муж, Юрий Агибалов все больше и больше походит на, мягко говоря, бомжа. В ленте Instagram Ирины Александровны не так часто мелькает фото с ненаглядным мужем, но если и появляется, то фанаты тут же отмечают, что Юрий выглядит в разы хуже и старее своей молодящейся жены.Буквально недавно на ИрСанну вылился очередной поток возмущений от подписчиков, который вызвало ужасное состояние зубов ее Йорика. Многие не могут понять и негодуют, как так Ирина Александровна тратит на себя неимоверное количество средств и усилий и совершенно игнорирует ужасную улыбку мужа.В итоге Ирина Александровна заверила своих верных подписчиков, что зубы для мужа являются одним из важнейших ближайших дел. Но так же пояснила, что на данный момент Юрию противопоказано вмешательство ортопеда. Вот только почему оно противопоказано, ИрСанна ответить не потрудилась.