Mercedes-Benz в 2019 году представит новые автомобили





В 2019 году также будет выпущена новая версия данной модели с названием GLC Coupe. Ещё должна выйти новая вариация минивэна Mercedes-Benz V-Class. Компания в следующем году собирается представить кросс Mercedes-Benz GLS новой генерации. Авто построят на базе новой версии GLE. Кроме этого состоится презентация четырёхдверного купе версии Mercedes-Benz CLA, а также универсала версии Mercedes-Benz CLA Shooting Brake. Данный универсал построят на основе Mercedes-Benz A-Class последней генерации.В 2019 году выпустят в свет также 8th Compact Car. Согласно предварительным данным, в этом случае речь ведётся о компактном новом кроссе Mercedes-Benz GLB.