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Mercedes-Benz в 2019 году представит новые автомобили

Компания Mercedes-Benz планирует в 2019 году представить новые автомобили. В частности, в следующем году будет презентована новая версия кросса Mercedes-Benz GLC.

Mercedes-Benz в 2019 году представит новые автомобили


В 2019 году также будет выпущена новая версия данной модели с названием GLC Coupe. Ещё должна выйти новая вариация минивэна Mercedes-Benz V-Class. Компания в следующем году собирается представить кросс Mercedes-Benz GLS новой генерации. Авто построят на базе новой версии GLE. Кроме этого состоится презентация четырёхдверного купе версии Mercedes-Benz CLA, а также универсала версии Mercedes-Benz CLA Shooting Brake. Данный универсал построят на основе Mercedes-Benz A-Class последней генерации.

В 2019 году выпустят в свет также 8th Compact Car. Согласно предварительным данным, в этом случае речь ведётся о компактном новом кроссе Mercedes-Benz GLB.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:53

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