Поклонники раскритиковали завтрак Яны Рудковской из-за обилия сладостей
Продюсер решила порадовать поклонников новым фото в Instagram, но этот сюжет вызвал у них иную реакцию. Многие особы раскритиковали завтрак Яны Рудковской из-за обилия сладостей, а также обратили внимание на ее чрезмерное увлечение посудой из хрусталя.
Знаменитость показала свою столовую с великолепной сервировкой стола, на котором кроме необходимых дорогих приборов стоит букет белых роз. Яна Рудковская пожелала подписчикам доброго утра и “хрустального” настроения, но они не оценили старания своего кумира.
Пользователи сетей обратили внимание, что звезда употребляет калорийную и вредную пищу, которая может негативно отразиться на ее здоровье. Такие десерты с углеводами и химией светской львице стоит убрать из своего рациона.
Знаменитость показала свою столовую с великолепной сервировкой стола, на котором кроме необходимых дорогих приборов стоит букет белых роз. Яна Рудковская пожелала подписчикам доброго утра и “хрустального” настроения, но они не оценили старания своего кумира.
Пользователи сетей обратили внимание, что звезда употребляет калорийную и вредную пищу, которая может негативно отразиться на ее здоровье. Такие десерты с углеводами и химией светской львице стоит убрать из своего рациона.