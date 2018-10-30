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Поклонники раскритиковали завтрак Яны Рудковской из-за обилия сладостей

Продюсер решила порадовать поклонников новым фото в Instagram, но этот сюжет вызвал у них иную реакцию. Многие особы раскритиковали завтрак Яны Рудковской из-за обилия сладостей, а также обратили внимание на ее чрезмерное увлечение посудой из хрусталя.
Поклонники раскритиковали завтрак Яны Рудковской из-за обилия сладостей

Знаменитость показала свою столовую с великолепной сервировкой стола, на котором кроме необходимых дорогих приборов стоит букет белых роз. Яна Рудковская пожелала подписчикам доброго утра и “хрустального” настроения, но они не оценили старания своего кумира.

Пользователи сетей обратили внимание, что звезда употребляет калорийную и вредную пищу, которая может негативно отразиться на ее здоровье. Такие десерты с углеводами и химией светской львице стоит убрать из своего рациона.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:30

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