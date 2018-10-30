АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Психологи: 5 правил помогут достичь успеха в жизни и обрести уверенность в себе
EUR 75.04 USD 65.81
Курс валют на 30.10.2018

Швеция готова закупать твердые бытовые отходы у России

Новые технологии по брикетированию мусора позволят продавать российский мусор. Желание закупать брикеты ТБО выразила Швеция, в которой переработка мусора осуществляется на 100%, благодаря технологии брикетирования шведы получают из отходов тепловую и электроэнергию.
Швеция готова закупать твердые бытовые отходы у России

В России перерабатывается менее 10% от общего объема отходов, остальное вывозится на полигоны и несанкционированные свалки. Как сообщает «Экономика Сегодня», предварительный проект по брикетированию мусора Россия намерена осуществить в экокластере на территории Люберецких очистных сооружений в Москве. Современное оборудование позволяет безопасно прессовать мусор и хранить его до 30 лет безо всякого ущерба окружающей среде. В качестве территории для временного хранения рассматривается межрегиональный экотехнопарк в Архангельской области, откуда брикеты будут транспортироваться в Швецию. Технология брикетирования и хранения давно применяется в Швеции, Германии и других странах Европы, она доказала свою безопасность. Правительство Москвы и зарубежные партнеры столицы - германская EuRec Technology и Flexus Balasystem из Швеции. Намерены инвестировать в Архангельскую область не менее 10,5 млрд рублей в рамках экотехнопарка.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Экономика
Добавил: Роман Сегодня, 09:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Российские физики превратили лазерный диод в
Учёные: Развитие инсульта у детей может быть
Учёные: Первые три года брака являются самыми
Швеция готова закупать твердые бытовые отходы у
Учёные создали «умный» браслет, сообщающий
Новую видеокарту Radeon RX 590 по цене 300
Правительство Польше обеспокоено дефицитом
В Twitter скоро исчезнет кнопка «мне нравится»
В Нижнем Новгороде отменили концерты популярных
Денис Лебедев опубликовал компрометирующее видео
Занятия йогой на орбите помогут космонавтам
Учёные: Собаки по запаху могут диагностировать
В Сети появилась информация о спортивном авто
Jaguar представил особые версии купе и родстера
В Сети появилось официальное видео обновленного
Kia планирует в Россию привезти представительский
Простатит возглавил список самых распространенных
Дизайнер Орели Фонтан создала эскизы для новой
В России ZTE Mobile Devices представила смартфон
В «Билайн» был трудоустроен робот по имени RobBee
Дима Билан начал подготовку к своему дню рождения
Максим Матвеев сделал своими руками светильник из
Павел Прилучный сделал необычное тату после
Завравшуюся Элину Мазур разоблачили в студии
Николай Басков заинтриговал поклонников
Участница «Холостяка» Галина Чиблис записала рэп
Смартфон iPhone XR стал самым продаваемым в России
Дима Билан задумался о творчестве в туалетной
Звезда «Дома-2» Богдана Николенко экстренно
Агата Муцениеце и Павел Прилучный продают
Просмотреть все новости