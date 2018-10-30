Швеция готова закупать твердые бытовые отходы у России
Новые технологии по брикетированию мусора позволят продавать российский мусор. Желание закупать брикеты ТБО выразила Швеция, в которой переработка мусора осуществляется на 100%, благодаря технологии брикетирования шведы получают из отходов тепловую и электроэнергию.
В России перерабатывается менее 10% от общего объема отходов, остальное вывозится на полигоны и несанкционированные свалки. Как сообщает «Экономика Сегодня», предварительный проект по брикетированию мусора Россия намерена осуществить в экокластере на территории Люберецких очистных сооружений в Москве. Современное оборудование позволяет безопасно прессовать мусор и хранить его до 30 лет безо всякого ущерба окружающей среде. В качестве территории для временного хранения рассматривается межрегиональный экотехнопарк в Архангельской области, откуда брикеты будут транспортироваться в Швецию. Технология брикетирования и хранения давно применяется в Швеции, Германии и других странах Европы, она доказала свою безопасность. Правительство Москвы и зарубежные партнеры столицы - германская EuRec Technology и Flexus Balasystem из Швеции. Намерены инвестировать в Архангельскую область не менее 10,5 млрд рублей в рамках экотехнопарка.
В России перерабатывается менее 10% от общего объема отходов, остальное вывозится на полигоны и несанкционированные свалки. Как сообщает «Экономика Сегодня», предварительный проект по брикетированию мусора Россия намерена осуществить в экокластере на территории Люберецких очистных сооружений в Москве. Современное оборудование позволяет безопасно прессовать мусор и хранить его до 30 лет безо всякого ущерба окружающей среде. В качестве территории для временного хранения рассматривается межрегиональный экотехнопарк в Архангельской области, откуда брикеты будут транспортироваться в Швецию. Технология брикетирования и хранения давно применяется в Швеции, Германии и других странах Европы, она доказала свою безопасность. Правительство Москвы и зарубежные партнеры столицы - германская EuRec Technology и Flexus Balasystem из Швеции. Намерены инвестировать в Архангельскую область не менее 10,5 млрд рублей в рамках экотехнопарка.
Экономика
Добавил: Роман Сегодня, 09:00