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Специалисты Consumer Reports назвали самые надёжные транспортные средства в мире

Специалисты Consumer Reports анонсировали ТОП-5 самых надёжных транспортных средств в мире. Данный рейтинг эксперты составили на основе опроса полумиллиона владельцев автомобилей.

Специалисты Consumer Reports назвали самые надёжные транспортные средства в мире


Как было выяснено, самым надёжным автомобильным брендом на планете оказался японский Lexus. Эта марка продемонстрировала наименьшее количество случаев поломок. Далее идёт бренд Toyota. За ним в ТОП разместилась Mazda. В предыдущем рейтинге она смогла занять только 12 место. На четвёртом месте оказалась марка Subaru. На пятой позиции расположился бренд Kia.

Рассматривая непосредственно модели авто, стоит отметить, что самым надёжным признали кроссовер Lexus GX. Стоимость этого автомобиля в России начинается от 4 000 000 рублей. На второй позиции расположилась Toyota Prius C. Третье место заняла Prius Prime. Четвёртое место досталось модели Mazda MX-5 Miata. Пятое место заняла Toyota Corolla.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:23

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