Российские физики превратили лазерный диод в компактный детектор ядов





По словам профессора МГУ и научного директора РКЦ Михаила Городецкого, основным элементом детектора является дешевый лазерный диод, который можно использовать в миниатюрных оптических резонаторах для создания стабильных световых импульсов. Эксперт полагает, что спрос на такие приборы будет очень высокий.Обычный размер детекторов яда составляет метр на метр, что делает устройство громоздким и дорогостоящим. Однако технология, разработанная группой ученых под руководством Городецкого, позволяет уменьшить прибор почти в «сто тысяч раз» до одного кубического сантиметра.