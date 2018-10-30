Российские физики превратили лазерный диод в компактный детектор ядов
Российские ученые из МФТИ, МГУ и Российского квантового центра разработали технологию, позволяющую превращать лазерный диод в миниатюрный детектор ядов. Такое устройство сможет искать следы опасных веществ, а также одновременно определять химический состав напитков и вдыхаемого воздуха.
По словам профессора МГУ и научного директора РКЦ Михаила Городецкого, основным элементом детектора является дешевый лазерный диод, который можно использовать в миниатюрных оптических резонаторах для создания стабильных световых импульсов. Эксперт полагает, что спрос на такие приборы будет очень высокий.
Обычный размер детекторов яда составляет метр на метр, что делает устройство громоздким и дорогостоящим. Однако технология, разработанная группой ученых под руководством Городецкого, позволяет уменьшить прибор почти в «сто тысяч раз» до одного кубического сантиметра.
По словам профессора МГУ и научного директора РКЦ Михаила Городецкого, основным элементом детектора является дешевый лазерный диод, который можно использовать в миниатюрных оптических резонаторах для создания стабильных световых импульсов. Эксперт полагает, что спрос на такие приборы будет очень высокий.
Обычный размер детекторов яда составляет метр на метр, что делает устройство громоздким и дорогостоящим. Однако технология, разработанная группой ученых под руководством Городецкого, позволяет уменьшить прибор почти в «сто тысяч раз» до одного кубического сантиметра.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:14