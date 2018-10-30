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Учёные: Первые три года брака являются самыми счастливыми

Эксперты выяснили, какой именно период семейной жизни является наиболее комфортным для пары. По словам ученых, самым счастливым временем можно считать первые три года брака.

Учёные: Первые три года брака являются самыми счастливыми


Многие пары были опрошены специалистами для того, чтобы выяснить количество времени, в течение которого супруги наиболее счастливы. Отмечается, что эксперты исследовали в основном тех людей, которые прожили больше 10 лет вместе, впрочем, также были опрошены и те, кто развелся в скором времени после свадьбы. Как стало известно, большая часть участников исследования склоняются к тому, что первые 3 года супружеской жизни являются самыми счастливыми. Некоторые люди сравнивают этот период с медовым месяцем. Дополнительно стало известно, что долгая совместная жизнь примерно с одним уровнем счастья лучше, чем долговременное одиночество. По словам экспертов, люди испытывают огромное разочарование из-за смерти партнера в старости, однако, уровень счастья, в совокупности, все же существенно выше.

Также стало известно, что девушки чаще становятся инициаторами развода после 10 лет брака. По словам экспертов, они не хотят поддерживать разваливающиеся отношения и выбирают их завершение в качестве меньшего зла.



 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 09:03

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