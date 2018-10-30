Учёные: Первые три года брака являются самыми счастливыми





Многие пары были опрошены специалистами для того, чтобы выяснить количество времени, в течение которого супруги наиболее счастливы. Отмечается, что эксперты исследовали в основном тех людей, которые прожили больше 10 лет вместе, впрочем, также были опрошены и те, кто развелся в скором времени после свадьбы. Как стало известно, большая часть участников исследования склоняются к тому, что первые 3 года супружеской жизни являются самыми счастливыми. Некоторые люди сравнивают этот период с медовым месяцем. Дополнительно стало известно, что долгая совместная жизнь примерно с одним уровнем счастья лучше, чем долговременное одиночество. По словам экспертов, люди испытывают огромное разочарование из-за смерти партнера в старости, однако, уровень счастья, в совокупности, все же существенно выше.Также стало известно, что девушки чаще становятся инициаторами развода после 10 лет брака. По словам экспертов, они не хотят поддерживать разваливающиеся отношения и выбирают их завершение в качестве меньшего зла.