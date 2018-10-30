Правительство Польше обеспокоено дефицитом украинских рабочих





Берлин планирует упростить процесс получения требуемой рабочей визы для людей, которые прибыли из стран, не состоящих в Европейском Союзе. Эксперты отмечают, если это случиться, 59% украинских граждан предпочтут не польские, а немецкие компании. Кшиштоф Инглот, являющийся главой кадрового агентства, заявил, что это является очень большой угрозой для экономики Польши. По его прогнозам, вследствие дефицита украинских рабочих, в будущем может на 10% уменьшиться производство товаров широкого потребления.Дариуш Блохер, являющийся представителем строительной отрасли, отметил, что на данном рынке около 1/4 работников являются выходцами из Белоруссии, а также Украины. По его словам, компании без них просто не смогут справиться.