Учёные создали «умный» браслет, сообщающий медикам о приступах эпилепсии





Повторные эпилептические приступы могут возникнуть при воздействии определённых внутренних и внешних факторов. Предотвратить последствия без использования специальных устройств для мониторинга бывает невозможно. Именно для этого учёные создали «умный» браслет, который пациенты должны носить на предплечье. Для приступа эпилепсии характерны два основных показателя – это беспорядочное сокращение мышц и повышенный сердечный ритм. При этих симптомах на устройстве меняется цвет индикатора, одновременно оно посылает сигнал медикам.Эффективность браслета специалисты протестировали на пациентах с эпилепсией, в 85 процентах случаев устройство правильно распознало приступы, а также в 96 процентах оно сообщило о самых серьёзных ситуациях. По мнению специалистов, новый гаджет поможет сократить смертность от эпилептических приступов на две трети.