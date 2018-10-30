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Денис Лебедев опубликовал компрометирующее видео с пьяными коллегами по шоу «Замуж за Бузову»

Победитель женской версии «Холостяка» Денис Лебедев по окончании шоу был разоблачен многими пользователями, называющими его мошенником, альфонсом и изменником. Но мужчина решил показать, что не он один такой «бяка» и опубликовал в Instagram видео с «забавами» других участников шоу «Замуж за Бузову».

Так публика узнала, как развлекались претенденты на руку несравненной Бузовой в ее отсутствие.

Денис Лебедев опубликовал компрометирующее видео с пьяными коллегами по шоу «Замуж за Бузову»

Как оказалось Александру Гриневу не чужды пагубные привычки, и он с удовольствием не расстается с бокалом вина. Затем не совсем трезвый Евгений Песенников, становится «раком» в прямом смысле слова, чтобы получить пинок под зад за проигрыш в споре.

Сам Лебедев в это время снимает видео, и заметивший это Валентин Коробков пытается объяснить суть происходящего.

Денис Лебедев опубликовал компрометирующее видео с пьяными коллегами по шоу «Замуж за Бузову»

Пользователи отметили, что пока соперники Дениса Лебедева развлекаются, сам он не отдыхает, а снимает их на видео, чтобы потом показать их «пьяными животными», а самого себя «белым и пушистым».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:13

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