Денис Лебедев опубликовал компрометирующее видео с пьяными коллегами по шоу «Замуж за Бузову»

Так публика узнала, как развлекались претенденты на руку несравненной Бузовой в ее отсутствие.Как оказалось Александру Гриневу не чужды пагубные привычки, и он с удовольствием не расстается с бокалом вина. Затем не совсем трезвый Евгений Песенников, становится «раком» в прямом смысле слова, чтобы получить пинок под зад за проигрыш в споре.Сам Лебедев в это время снимает видео, и заметивший это Валентин Коробков пытается объяснить суть происходящего.Пользователи отметили, что пока соперники Дениса Лебедева развлекаются, сам он не отдыхает, а снимает их на видео, чтобы потом показать их «пьяными животными», а самого себя «белым и пушистым».