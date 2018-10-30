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В Нижнем Новгороде отменили концерты популярных исполнителей из-за ненормативной лексики в песнях

В Нижнем Новгороде отменены концерты пяти популярных исполнителей, причиной этому стала ненормативная лексика в песнях. Сотрудники региональной прокуратуры выяснили, что в композициях содержится нецензурная брань.
В Нижнем Новгороде отменили концерты популярных исполнителей из-за ненормативной лексики в песнях

В прокуратуре Нижегородской области внимательно изучили репертуар популярных исполнителей, которые планировали приехать в Нижний Новгород с концертами в ближайшее время. В результате проверки выяснилось, что в текстах песен содержится нецензурная брань и другая информация, запрещённая для распространения среди детей. В связи с этим сотрудники прокуратуры возбудили административные дела в отношении организаторов концертов.

В сентябре текущего года в Нижнем Новгороде общественная группа родителей отправила письмо в разные инстанции, обратившись с просьбой проверять деятельность одного из местных концертных залов. Родители считают, что там проводят концерты, которые подрывают информационную безопасность детей, нанося вред их духовному, психическому, наравственному и физическому здоровью.



 
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Общество
Добавил: Алина Сегодня, 08:24

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