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Занятия йогой на орбите помогут космонавтам сохранить гибкость суставов

Космонавт Михаил Корниенко считает, что находящимся на орбите коллегам, нужно попробовать заниматься йогой. По словам специалиста, это нужно для поддержки гибкости суставов людей, страдающих после приземления.
Занятия йогой на орбите помогут космонавтам сохранить гибкость суставов

Индия решила разработать национальную пилотируемую программу в освоении космоса. По мнению лётчика-космонавта и героя России Михаила Корниенко, это решение может внести некоторые изменения в подготовку космонавтов. Российский лётчик-космонавт посетил Фестиваль науки и культуры в Нью-Дели, где рассказал о том, что участники космических полётов с партнёрами делятся своими наработками, добавляя что-то новое.

Корниенко отметил, что индийские космонавты могут внести свои коррективы в проект. По словам космонавта, лично он нередко принимал во время полётов позу лотоса, это способствует поддержанию гибкости суставов, которые после возвращения на Землю страдают из-за малой подвижности. Эксперт считает, что для борьбы с этим явлением можно успешно применять в космосе некоторые элементы йоги.



 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 08:13

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