



Индия решила разработать национальную пилотируемую программу в освоении космоса. По мнению лётчика-космонавта и героя России Михаила Корниенко, это решение может внести некоторые изменения в подготовку космонавтов. Российский лётчик-космонавт посетил Фестиваль науки и культуры в Нью-Дели, где рассказал о том, что участники космических полётов с партнёрами делятся своими наработками, добавляя что-то новое.Корниенко отметил, что индийские космонавты могут внести свои коррективы в проект. По словам космонавта, лично он нередко принимал во время полётов позу лотоса, это способствует поддержанию гибкости суставов, которые после возвращения на Землю страдают из-за малой подвижности. Эксперт считает, что для борьбы с этим явлением можно успешно применять в космосе некоторые элементы йоги.