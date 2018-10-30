Учёные: Собаки по запаху могут диагностировать малярию у детей





Возбудителями малярии являются плазмодии пяти видов, их переносят несколько разновидностей комаров. Попадая в организм человека, плазмодии изменяют запах кожи, делая его более привлекательным для кровососущих насекомых. Бывает, что болезнь протекает без симптомов, но её желательно своевременно диагностировать. Британские медики решили проверить, могут ли собаки по запаху различать здоровых людей от больных малярией. Для этого были задействованы дети в возрасте от 5 до 14 лет, часть из которых имели такой недуг, на ночь их попросили надеть носки, а утром эти вещи собрали и дали обнюхать собакам-нюхачам.В результате эксперимента выяснилось, что животные в 70 процентах случаев правильно определили больных по запаху. Кроме того, специалисты заметили, что собаки могут более точно определять малярию, когда больные заражены одним и тем же видом плазмодия.